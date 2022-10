50 anos da defesa do Teatro Municipal marca aniversário de Pouso Alegre

Neste sábado (15) e domingo (16), foram realizadas diversas ações para toda família.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre.

Os 50 anos da Semana de Arte Moderna de Pouso Alegre estão sendo comemorados com eventos e ações culturais gratuitas, dentro do calendário de 174 anos da cidade. Neste sábado (15) e domingo (16), foram realizadas diversas ações para toda família. Entre elas, exibição de filmes, teatro na praça, encontro de danças e muito mais.

A Superintendente de Cultura, Regina Franco, reforça que “a arte está em todos os lugares e queremos reforçar isso. É um grande mês para nossa cidade e uma semana que deve ser lembrada e comemorada todos os anos”.

Ela explica que a Semana de Arte Moderna 1922-SP e Semana de Arte 1972-Pouso Alegre é festiva para relembrar que “em 1922 nós tivemos a revolução dos artistas que buscavam pela valorização da cultura brasileira. O movimento incluiu a música, literatura, artes visuais, teatro e tantas outras áreas. A principal ação foi no Teatro Municipal de São Paulo e o resultado de tudo isso foi a garantia da liberdade de expressão. Já em 1972, a Prefeitura de Pouso Alegre iria vender o teatro da cidade para o Banco do Brasil e mais uma vez os artistas locais se mobilizaram e uma das ações também foi a Semana da Arte”.

Confira os próximos eventos da programação da Semana de Arte:

Data: 16 a 22/10, 12h às 18h – Teatro Municipal (Hall de Entrada)Evento: Exposição de obras do artista Ricardo Galvão

Data: Segunda-feira (17), 15h – Estação Cidadania/Praça Céu (Cineteatro)Conferência e Mostra “Expressionismo: um século de rebeldia e paixão”Descrição: Com mediação do professor Rogério, da Universidade do Vale do Sapucaí

Data: Segunda-feira (17), 16h – Estação Cidadania/Praça Céu (Cineteatro)

Evento: Pré-lançamento do documentário “A Vocação Cultural de Pouso Alegre”

Descrição: Com mediação do professor Adriano, da FACAPA.

Data: Segunda-feira (17), 20h – Teatro MunicipalEvento: Sarabanda – Raízes e Sons (Conservatório Estadual de Música JKO)

Descrição: Apresentação musical no Teatro Municipal

Data: Quarta-feira (19), 14h – Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes (Auditório José Saponara)

Evento: Roda de Conversa sobre a Semana de Arte de 72

Descrição: Com participação dos artistas pouso-alegrenses que realizaram a 1ª Semana de Arte de Pouso Alegre em 1972

Data: Quarta-feira (19), 20h30 – Teatro Municipal

Evento: Duo Guitarra e Piano “Bossa Nova & Jazz”

Descrição: Apresentações musicais no Teatro Municipal

Data: Quinta-feira (20), 16h – Estação Cidadania/Praça CEU (Cineteatro)

Evento: Contemple – um passeio Fotográfico pelos monumentos históricos de Pouso Alegre

Descrição: Realizado pela professora Patrícia, da Universidade do Vale do Sapucaí

Data: Quinta-feira (20), 20h – Teatro Municipal

Evento: Coral Cantus Lux (Regente Aurélio Vox) e Banda Sinfônica do Conservatório Estadual de Música JKO de Pouso Alegre (Regente Maestro Danillo Porto)

Descrição: Apresentações musicais no Teatro Municipal

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.