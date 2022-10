Minascon realiza concurso de ponte de palitos de picolé, em Poços de Caldas

No desafio, estudantes dos cursos técnicos em edificações e construção civil e de graduação em arquitetura e engenharia civil, mecânica e de produção são convidados.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

O concurso “A Ponte”, uma das atrações mais tradicionais do Minascon, está com inscrições abertas até o dia 10 de novembro. No desafio, estudantes dos cursos técnicos em edificações e construção civil e de graduação em arquitetura e engenharia civil, mecânica e de produção são convidados a criarem uma ponte utilizando apenas palitos de picolé de madeira e cola branca.

A disputa acontece em duplas e as inscrições são gratuitas. A estrutura deve aguentar o máximo de anilhas de metal, em um espaço de vão livre previamente determinado. Os participantes serão avaliados por uma comissão de jurados técnicos da área e a ponte que suportar mais será a vencedora do desafio. Em 2021, a estrutura construída por Esther Reis Rodrigues e Paulo Henrique dos Santos Pinto, ambos estudantes de engenharia elétrica, suportou 50kg. A dupla ficou em primeiro lugar no concurso e levou para casa o prêmio em dinheiro. Neste ano, a premiação é de R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 2,5 mil para o segundo.

Para se inscrever, basta acessar o site www.minascon.com.br

O concurso tem apoio do Sebrae Minas e parceria da Prefeitura de Poços de Caldas, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea/MG) e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Minascom

O Minascon, maior evento da cadeia produtiva da construção mineira, vai ser realizado de 17 a 19 de novembro no Palace Casino. Os temas deste ano são “Construções Verdes e Cidades Inteligentes” e o evento vai reunir especialistas e profissionais que vão debater temas como ESG, planejamento urbano, mercado imobiliário e modernização dos municípios, dentre outros. O 19° Minascon é uma realização da Fiemg, por meio da Câmara da Indústria da Construção, e dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) das cidades de Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre. O evento conta com o apoio do Sebrae Minas e com as parcerias da Prefeitura de Poços de Caldas, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea/MG) e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Mais informações: minascon@fiemg.com.br | (35) 99198-6506.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.