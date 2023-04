Professora do Unis tem sugestão aprovada na 9ª Conferência Municipal de Saúde de Varginha.

Foto: Grupo Educacional Unis

Nos dias 28 e 29 de março, aconteceu no Theatro Capitólio a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Varginha, um momento importante de participação efetiva cidadã onde são elencadas propostas de Políticas Públicas de Saúde que guiarão as ações em Saúde tanto em âmbito municipal, estadual como nacional.

Na ocasião, a Profa. Maria Celma, que atua há 20 anos no Grupo Unis como docente dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, representou a instituição nesta importante Conferência. “A minha participação na Conferência veio de uma solicitação da Coordenação do Núcleo de Saúde do Unis, pela Profa. Roberta Ribeiro de Carvalho, por eu além de ser professora da área de disciplinas específicas da Biomedicina, lecionar também a disciplina de Epidemiologia e Saúde Pública, reunindo minha experiência como servidora aposentada da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Varginha, onde pude vivenciar a saúde pública por mais de 25 anos”, explicou a Profa. Maria Celma.

A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Na ocasião, a Profa. Maria Celma teve uma participação de destaque propondo uma sugestão que foi aprovada pela Conferência Municipal para ser viabilizada. “Fiquei muito feliz de representar o Unis na Conferência, sendo inclusive reconhecida e mencionada pelo Secretário de Saúde Dr. Adrian Nogueira Bueno, na ocasião. Eu participei de ambos os dias da Conferência, no primeiro dia assisti a diversas palestras durante o dia e no final da tarde pudemos apresentar algumas propostas. Neste dia eu apresentei a sugestão de apontar a criação do cargo do Profissional Biomédico para atuar nas áreas de competência dele dentro da saúde pública”, destacou a Profa. Maria Celma.

A professora explica que a valorização do profissional biomédico e a sua importância na equipe de saúde fizeram surgir este questionamento que se tornou uma sugestão aprovada pela Conferência. “A importância que eu dei para essa proposta é pelo fato de que os profissionais biomédicos que estão concursados na Prefeitura hoje, alocados em diferentes áreas, foram aprovados em concursos de Técnicos de Laboratório e não como Biomédico, pois os cargos que existem hoje são os cargos de Farmacêutico/Bioquímico. Hoje nós vemos que as análises clínicas estão totalmente ligadas ao profissional biomédico, muito pelo fato de o farmacêutico hoje ser um generalista e não possuir uma formação em análises clínicas, diferente do biomédico”, ressaltou a Profa. Maria Celma.

As Conferências Municipais de Saúde são espaços de grande importância para o desenvolvimento e ampliação dos serviços de saúde garantidos à população, e o Unis se orgulha muito de fazer parte de mais essa ação por promover cada vez mais uma saúde de qualidade à nossa comunidade através da sugestão da Profa. Maria Celma. “Fiquei muito feliz de ter a minha proposta aprovada pela Conferência Municipal de Saúde. Ali nós podemos trazer para os gestores do município os anseios da população na área da saúde, que vai muito além de só combater a doença, ela está focada em promover a saúde, em níveis intersetoriais, cuidando da educação, do meio ambiente, etc.”, concluiu a Profa. Maria Celma.

Fonte: Grupo Educacional Unis