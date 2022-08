18ª EDIÇÃO DO BLUE CLOUD – ENCONTRO INTERNACIONAL DE VEÍCULOS DKW/VEMAG – ACONTECE NO PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA

Evento terá uma exposição de mais de 150 veículos em perfeito estado de conservação, bem como o famoso Mercado de Pulgas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços.

A 18ª edição do Blue Cloud – Encontro Internacional de Veículos DKW/Vemag, o maior encontro de veículos DKW´s das Américas, acontece em Poços de Caldas, entre os dias 25 a 28 de agosto, no Parque José Affonso Junqueira com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Com entrada franca e em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas, o evento terá uma exposição de mais de 150 veículos em perfeito estado de conservação, bem como o famoso Mercado de Pulgas, além de diversas atrações artísticas e culturais durante seus 4 dias de duração.

O Blue Cloud se diferencia dos demais encontros de antigomobilismo por ser um evento monomarca. Assim, o público e os colecionadores podem apreciar diversos veículos da marca DKW, conhecendo os modelos e suas peculiaridades.

Incentivando e valorizando os artistas locais, participam do 18º Blue Cloud os artistas/ bandas Nathália Diniz, Alexandre Almeida, Le Duet, Banda After That, Banda Zaion, Banda Soul Diva e The Bartos.

O serviço de Bar e Gastronomia trás no cardápio chopp artesanal local, cervejas e outras bebidas. Na praça de alimentação do evento, gastronomia italiana e alemã, além de doces e milk-shakes.

BLUE CLOUD

O Blue Cloud (numa tradução livre do inglês “fumacinha azul”), foi criado em 2003. Ao longo de sua trajetória o evento foi sendo tematizado, com o objetivo de ter atrativos diferentes a cada edição, se tornando um encontro de antigomobilismo único. Os aniversários de fabricação de modelos icônicos, as aventuras internacionais, os pilotos, projetistas, a Alemanha e a cidade de Brasília foram alguns dos temas já contemplados.

Em sua 18º edição o Blue Cloud terá como tema “DKW Fissore – Engenharia Alemã – Design Italiano e Fabricação Brasileira ”.

O Fissore foi considerado um modelo muito elegante, exclusivo do Brasil. A DKW-Vemag o apresentou em 1962 no Salão do Automóvel, projetado no estúdio italiano Carozzeria Fissore. Foi uma das sensações do evento. Um dos mais belos carros nacionais de sua época, teve vida curta e hoje é raríssimo.

Era um sedan de três volumes, duas portas, amplo espaço interno e muita visibilidade, graças às colunas bem estreitas e à grande área envidraçada, o que dava a ele um ar moderno. O chassi era o mesmo do Belcar e da Vemaguet.

Além dos carros, o evento vai trazer um pouco da cultura dos três países representados através de experiências culturais que contemplam a gastronomia, a música e a dança e a ambientação temática do espaço.

PROGRAMAÇÃO 18º BLUE CLOUD – ENCONTRO INTERNACIONAL DE VEÍCULOS DKW- VEMAG

24/08 (quarta-feira)

7h – Montagem da estrutura do evento, Praça de Alimentação, Mercado de Pulgas, recepção e secretaria

20h – Término da Montagem

25/08 (quinta-feira)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de Pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o

Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

19h– Show Charangas Old Rock

22h – Encerramento das atividades

26/08 (sexta-feira)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o

Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

16h- Show Nathália Diniz

18h – Show Blues High e os Cachorros Uivantes

20h- Show Banda After That

20h30 – Cerimonial 18º Blue Cloud no Auditório do Palace Casino

22h – Encerramento das atividades

27/08 (sábado)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

10h – Blue Cloud “Uber Alles”: Passeio até o Cristo Redentor, conduzido pelo

organizador Eduardo Alvisi para apreciação da vista panorâmica urbana e o

mar de montanhas da cidade de Poços de Caldas.

12h – Show Nathália Diniz e Alexandre Almeida

14h- Grupo de Danças Típicas Italianas – Studio Ariane Franco

14h30 – Show Le Duet

14h30 – Foto Oficial do Blue Cloud 2022 em frente ao Palace Hotel

15h: Bate Biela – Roda de Conversa com personalidades presentes – Auditório Palace Casino

16h30- Grupo de Danças Típicas Italianas – Studio Ariane Franco

17h – Tradicional Chá das Mulheres – Jardim Toscano e Salão Verde – Palace Hotel

17h30 – Show Banda Zaion

20h – Show Banda Soul Diva

22h – Encerramento das atividades

28/08 (domingo)

11h – Show The Bartos

14h – Show Banda Red Ligths Gang

16h- Show Banda After That

18h – Encerramento das atividades

Fotografias: Dani Alvisi

Fonte: Prefeitura de Poços.