Centro de Atendimento ao Turista passa a contar com novas instalações, em Andradas

Com essa ação, a Prefeita Margot Pioli cumpre mais uma etapa do seu Plano de Governo, oferecendo mais uma alternativa de fomento à atividade turística.

Foto: Divulgação Prefeitura de Andradas.

No último sábado, 20 de agosto, a Prefeitura de Andradas promoveu a inauguração das novas instalações do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O evento contou a participação da Prefeita Margot Pioli, servidores municipais e pessoas ligadas ao setor turístico do município. Tal ação integra o Plano de Governo da Prefeita Margot Pioli e tem como principal objetivo o desenvolvimento do setor turístico de Andradas.



“O impulsionamento do Turismo é uma das prioridades da nossa gestão, por conta da sua importância na geração de emprego e renda para a nossa população. Vale lembrar que já reativamos o Projeto Descubra Andradas, criado em nossa primeira gestão, e agora estamos reativando o CAT, outra importante ferramenta de apoio aos turistas e visitantes que vem para Andradas. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Aproveito a ocasião para agradecer o trabalho desenvolvido por todos os servidores municipais, que têm sido fundamentais para as conquistas da população. Gostaria de ressaltar também a importância das pessoas ligadas ao setor turístico da nossa cidade, responsáveis pela propagação dos nossos atrativos e belezas naturais, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico de Andradas”, salienta a Prefeita Margot Pioli.



O CAT está localizado na Rua Major Bonifácio, nº 82, Centro, funcionando das 09 às 18 horas, todos os dias da semana. Além de informações e orientações ao público visitante, é possível adquirir peças de artesanato no local. Mais informações no telefone (35) 3731.8245, das 12 às 18 horas, segunda a sexta-feira.

Fonte: Prefeitura de Andradas.