Imunizações contra Covid-19 e Influenza continuam em Varginha

Já foram aplicadas 334.698 doses contra a Covid-19.

Redação CSul / Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

As imunizações continuam em Varginha, são aplicadas na cidade doses contra a Covid-19 e Influenza.

O município já aplicou 334.698 doses contra a covid-19, conforme boletim Vacinômetro emitido pela Prefeitura de Varginha nesta terça-feira (23). Conforme os dados, o número é equivalente a 115.167 aplicações da 1ª dose e 107.907 da 2ª, além de 9.538 da 1ª dose pediátrica e 6.135 da 2ª.

São considerados também as doses de reforço para maiores de 18 anos e reforço adolescente, sendo 93.965 e 2.770.

As imunizações contra o coronavírus acontecem de segunda-feira a sexta-feira das 7h30 às 19h e sábado das 7h30 às 12h30. As doses são aplicadas na UBS do Sion e na Central de Vacinas.

Outra alternativa é o ponto imunização no Calçadão da Wenceslau Braz, as doses são aplicadas de segunda-feira a sexta-feira das 13h30 às 18h30 e sábado das 8h30 às 13h.

Imunizações contra a gripe

A Campanha de Imunização contra a Influenza também tem sequência em Varginha. Conforme a administração municipal, as doses estão disponíveis para a população em geral, independente de grupos de risco.

Podem ser vacinadas pessoas a partir dos seis meses de idade.

O objetivo da vacinação contra a gripe é prevenir o surgimento de complicações em decorrência da doença, além de evitar o congestionamento nos serviços de saúde.

As doses podem ser encontradas nas Unidade de Pronto Atendimento da cidade.