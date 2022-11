Prefeitura de Elói Mendes promove mutirão de mamografia

Para participar basta ir na Secretaria Municipal de Saúde com pedido médico e cartão do SUS.

Foto: Divulgação/Sociedade Brasileira de Mastologia.

A Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará um mutirão de exame de mamografia nos dias 17 de novembro no período da tarde e 18 de novembro no período da manhã, para todas as mulheres acima de 35 anos gratuitamente.

Para participar basta ir na Secretaria Municipal de Saúde com pedido médico e cartão do SUS para a realização do agendamento.

Para isso foi contratado um aparelho móvel para realização dos exames, destaca se que este aparelho é de última geração, gerando melhoria na qualidade do exame e mais conforto para todas as mulheres que realizarem o exame.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.