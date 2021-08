VEC empata amistoso contra a Matonense-SP

Apesar do empate sem gols, Varginha Esporte Clube demonstrou bom entrosamento e boa qualidade técnica; esse foi o primeiro jogo do clube contra uma equipe profissional após o anúncio da reativação do time.

Redação CSul/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube (VEC) foi até a cidade de Matão-SP, no último sábado (14), para enfrentar a Matonense. O amistoso foi o primeiro realizado pela equipe de Varginha contra uma equipe profissional. Vale ressaltar que, a Matonense irá disputar a 2ª divisão do Campeonato Paulista neste ano.

O VEC, apostando em vários jogadores de Varginha na equipe titular, se portou bem durante toda partida e, apesar do empate sem gols, demonstrou bom entrosamento tático e boa qualidade técnica.

Amistoso cancelado

A equipe de Varginha iria disputar um novo amistoso nesta quarta-feira (16), diante da Caldense, mas segundo a diretoria da Veterana, a partida teve ser adiada devido “ao foco do time de Poços na Série D do Campeonato Brasileiro”.

Segundo a diretoria do clube, essa semana é crucial para a classificação da equipe na serie D do Campeonato Brasileiro, ocasião em que enfrentarão o Boa Esporte Clube. Assim, o intuito da equipe da Caldense é total concentração na semana que antecede o jogo, deixando para a próxima semana a possibilidade de remarcar o amistoso contra o VEC.