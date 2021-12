Com renovação de patrocínio, reforma no gramado e novos reforços, Boa Esporte segue planejamento para o próximo ano

Clube anunciou retornos do goleiro Alencar e do lateral Douglas Pelé. Parceria com empresa de fertilizantes irá revitalizar gramados do Estádio Municipal e do CT da Rua Paraná.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte segue seu planejamento para a temporada 2022. Após anunciar as renovações do treinador Gabardo Júnior e do jovem Thiago Peralta, o clube confirmou a volta do lateral Douglas Pelé, que estava no Uberaba e, também, do goleiro Alencar. Todos, segundo o clube, irão disputar o Campeonato Mineiro do Módulo II no próximo ano.

Fora dos gramados, o Boa Esporte também continua se movimentando. O clube anunciou, nesta quarta-feira (22), a renovação de contrato com a rede de Postos Xingu da cidade como patrocinador.

Além do patrocínio, a Coruja renovou a parceria com a Fertipar, empresa de fertilizantes que, conforme a direção do clube, irá revitalizar os gramados do Estádio Municipal e do CT da Rua Paraná. De acordo com o agrônomo Nelson Chipichopi, a expectativa é que o gramado fique parado entre 30 a 40 dias. O objetivo é retirar os excessos de grama e folhagens, diminuir o perfil do gramado e realizar a areação do solo e raízes.

Conforme Nelson, a expectativa é que o gramado esteja em totais condições para o início do Módulo II, que acontece em março.