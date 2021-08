Agosto Dourado: “Através da amamentação há maior prevenção”

Coordenadora do Banco de Leite Humano de Varginha destacou importância do mês e benefícios do aleitamento materno durante a pandemia.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Imagem ilustrativa/Pixabay

O leite materno é o alimento mais completo para os bebês. Isso porque, contribui para a melhora nutricional, reduz a chance de obesidade, hipertensão e diabetes, diminui os riscos de infecções e alergias, além de provocar um efeito positivo no vínculo entre mamãe e bebê. O “Agosto Dourado”, reforça o incentivo a amamentação que reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos.

Ao CSul, a coordenadora do Banco de Leite Humano de Varginha, Cleuma Reis Rodrigues de Freitas, destacou a importância do mês. “Nosso ponto ouro! Antes só tínhamos a primeira semana de agosto, agora temos o mês todo. Neste ano, ainda trabalhamos com a importância do aleitamento materno durante a pandemia. As mães já estão imunizadas e através da amamentação há essa prevenção”.

Durante a pandemia, especialistas constataram o benefício de imunizar o bebê por meio do leite materno com anticorpos. Vale ressaltar que, é fundamental que a criança o receba como única fonte de alimento até os seis meses.

Conforme Cleuma Reis, as mães que quiserem doar devem ligar no Banco de Leite Humano de Varginha, quando será realizado cadastro. A unidade oferecerá a mãe litros para a coleta e ainda serão fornecidas informações sobre a doação. O recolhimento é realizado uma vez por semana na residência da doadora.

Ainda conforme a coordenadora, é costumeiro que durante o inverno as doações diminuam, por esta razão o “Agosto Dourado” é de suma importância para a reposição do alimento.

O Banco de Leite de Varginha que atua há 18 anos salvando vidas de bebês de Varginha e região, atende de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, e fica localizado na Avenida Rui Barbosa, 158, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3690 -2001.