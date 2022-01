Treinador português, Tiago Miguel, se despede do VEC

Em nota à imprensa, técnico agradeceu ao clube e disse continuar sempre na torcida: “Serei sempre um de vós. Uma vez VEC, VEC sempre!” – enfatizou o treinador.

Redação CSul/Foto: Franco Jr/Portal GE

Tiago Miguel não é mais treinador do Varginha Esporte Clube (VEC). A informação foi dada à imprensa na noite desta segunda-feira (17), pelo próprio treinador português. O ‘Mister’, como carinhosamente foi apelidado por jogadores, torcedores e comissão técnica anunciou sua saída após passagem marcante pelo clube de Varginha.

“Venho aqui agradecer a todos vocês pelo carinho, que me acolheram e informar que o meu caminho no VEC chegou ao fim”- disse Miguel. Ainda em nota, o português agradeceu ao executivo Matheus Bonjorni e o diretor Paulo Hélber. “Quero agradecer ao Matheus Bonjorni⁩, que me deu a excelente oportunidade de treinar esta equipe e desejar-lhe a melhor sorte do mundo e ao maravilhoso diretor Paulo Helber⁩, que deixou a vida dele para se dedicar ao clube e dizer aqui que serei sempre um de vós. Uma vez VEC, VEC para sempre. Obrigado do fundo do coração a todos!” – finalizou.

Tiago, que chegou ao VEC no ano passado para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, deixa o clube após 14 jogos. À frente do Varginha, o ‘Mister’ conquistou o vice-campeonato da segundona e o acesso ao Módulo II do estadual deste ano.