Mulher é assassinada no bairro de Fátima, em Varginha

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. A mulher apresentava sinais de mordidas, desacordada e com diversas escoriações pelo corpo.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Uma mulher foi morta na tarde desta segunda-feira (17), no bairro de Fátima, em Varginha. Segundo a Polícia Miliar, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O homem foi localizado pelos militares e encaminhado à delegacia.

À PM, o homem negou o crime. Segundo ele, a mulher foi encontrada no banheiro ao chegar em casa. O homem ainda disse que os autores do crime seriam pessoas do bairro. Ele prestou depoimento e foi liberado, pois de acordo com a Polícia Militar, não há indícios e provas que ele tenha cometido o crime.

O corpo de Joice Maria Veiga foi sepultado nesta terça-feira (18), em Varginha.

*Com informações: G1 Sul de Minas