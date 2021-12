VEC vence o América-TO, conquista o acesso ao Módulo II do Campeonato Mineiro e se classifica à final da Segundona Mineira

Com gol de Gabriel Porquinho, equipe de Varginha venceu a partida e garantiu classificação ao Módulo II em 2022. Cidade terá dois times na competição.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Gustavo Pêgo

Quando o Varginha Esporte Clube – VEC – anunciou seu retorno às atividades profissionais após 11 anos, nem o mais otimista torcedor acreditava no acesso ao Módulo II do Campeonato Mineiro. O discurso de participação na 2ª divisão do estadual nos primeiros anos também era o mesmo da diretoria. No entanto, com uma campanha que foi coroada neste domingo (12), depois da vitória por 1 x 0 sobre o América-TO, fora de casa, o time de Varginha conquistou o acesso.

O VEC, que já havia vencido o primeiro jogo no Melão, também por 1 x 0, se segurou no Nasri Mattar e, nos minutos finais da partida, sacramentou a classificação com gol de Gabriel Porquinho, artilheiro da competição com 11 gols.

O resultado levou o time de Varginha à disputa da grande decisão, que acontecerá contra o Uberaba, que eliminou o Manchester após vitória por 3 x 0. Nesta segunda-feira (13), a Federação Mineira de Futebol – FMF – divulgou data e horário oficial dos dois jogos. A primeira partida acontece nesta quarta-feira (15), às 20h, em Varginha. Por ter feito melhor campanha, o Zebu irá decidir em casa. Segundo a direção do VEC, 2.800 serão colocados à venda. Ainda conforme o cúpula do Rubro-Negro, por não haver tempo hábil, os ingressos serão vendidos somente na bilheteria do estádio.

Os valores para a decisão serão: área coberta R$ 30,00 (inteira) e 15,00 (meia) – área descoberta R$ 20,00 (inteira) e 10,00 (meia).

Varginha com dois times no Módulo II

Com a classificação do VEC para o Módulo II, algo inédito acontecerá em Varginha. Pela primeira vez, a cidade terá dois clubes no Campeonato Mineiro do Módulo II. Vale ressaltar que, neste ano, o Boa Esporte foi rebaixado na elite do estadual.

“Quantas cidades do interior de Minas não tem nenhum time de futebol disputando um campeonato da Federação [FMF]? Varginha é feliz porque tem duas equipes e ano que vem vai ser muita emoção!”, disse Henrique Lemes, narrador da Rádio Melodia FM 102,3.

Com as vagas da Segunda Divisão do Mineiro preenchidas, o Módulo II já conhece as 12 equipes que disputarão a competição em 2022, são elas: Aymorés; Boa Esporte; Betim; Coimbra; Democrata de Sete Lagoas; Ipatinga; Nacional de Muriaé; Tupi; Tupynambás; Uberaba; União Luziense e Varginha Esporte Clube.

A competição, que deve acontecer no início do ano, terá o formato divulgado em breve pela FMF.