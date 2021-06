Português Tiago Cardoso é o novo treinador do Varginha Esporte Clube

O novo treinador foi efetivado na última semana, porém teve sua contratação oficializada na tarde desta quinta-feira (24).

Redação CSul/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube – VEC – anunciou, nesta quinta-feira (24), a contratação do treinador português Tiago Miguel Cardoso. O novo treinador foi efetivado na última semana, porém teve sua contratação oficializada na tarde de hoje.

Natural de Lisboa, Miguel tem o perfil desejado pelo VEC, com ideias modernas e atualizadas sobre futebol. O novo comandante tem experiência como treinador e auxiliar-técnico em equipes de base de Portugal. No Brasil, o português tem passagens pelo sub-17 do Maringá Futebol Clube e do Instituto Alex Santos.

“Estou muito animado e um pouco ansioso, pois sei que é um projeto ambicioso e isso me deixa super empolgado. O torcedor pode esperar uma equipe que vai lutar por cada lance como se fosse o último e que juntos seremos mais difíceis de bater” – disse o novo treinador.

Adaptado ao nosso futebol e admirador da qualidade dos atletas brasileiros, o novo comandante traça os seus primeiros planos para a sequência da temporada e a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. “O objetivo é ganhar jogo a jogo, pois não vale a pena pensar em um objetivo maior se não ganharmos jogos. Com certeza, a próxima partida será sempre a mais importante” – ressaltou Miguel.

Ficha técnica

Nome: Tiago Miguel Cardoso

Data de Nascimento: 22/11/1979

Local de Nascimento: Lisboa/Portugal

Carreira