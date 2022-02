Conselho Técnico define forma de disputa do Campeonato Mineiro do Módulo II; Boa e VEC irão participar

O evento contou com os representantes dos 12 clubes participantes, que definiram as diretrizes da competição.

A Federação Mineira de Futebol recebeu na tarde desta quarta-feira (23), o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro Módulo II. O evento contou com os representantes dos 12 clubes participantes, que definiram as diretrizes da competição. Varginha estará representada com dois clubes: Boa Esporte Clube e Varginha Esporte Clube (VEC).

O torneio ficou definido da seguinte forma:

Primeira fase disputada em turno único, os melhores colocados se classificam para o hexagonal final, que terá partidas em ida e volta. Os dois melhores clubes sobem para a elite do futebol mineiro.

O Mineiro Módulo II começa no dia 27 de abril e tem sua primeira fase encerrada em 11 de junho. O hexagonal, por sua vez, se inicia 18 de junho e termina no dia 30 de julho.

Equipes participantes:

O campeonato tem as seguintes equipes confirmadas, além de Boa e Varginha Esporte Clube: Aymorés, de Ubá, Betim, Coimbra de Contagem, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Tupi e Tupynambás, de Juiz de Fora, Uberaba e União Luziense, de Santa Luiza.

Fonte e foto: Federação Mineira de Futebol