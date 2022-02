Empresários e prefeito de Varginha realizam reunião visando desenvolvimento e inovação

Nomeado por Exchange Presidentes, o encontro teve como principal objetivo discutir a inovação para o desenvolvimento econômico no Sul de Minas.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta quarta-feira (23), empresários e o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo estiveram reunidos na Cidade Universitária do Grupo Unis. Segundo a assessoria da administração municipal, Vérdi participou do encontro após convite do reitor do Unis, Stefano Gazzola.

Além de Vérdi e Stefano, o evento contou com os presidente das verticais do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CesulLab) e, também, o investidor e conselheiro empresarial, Walter Barga.

