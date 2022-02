Polícia Civil indicia casal por tentativa de homicídio em Passos

Casal teria participação no crime, ocorrido no dia 10 de janeiro, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Um homem de 42 anos e uma mulher, de 37, foram indiciados pela Polícia Civil por tentativa de homicídio, crime ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Passos. A vítima, um homem de 32 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelo investigado. A esposa do suspeito teria auxiliado no crime ao entregar a arma para o marido.

Conforme apurado, o conflito iniciou quando a vítima e o tio dela, de 62 anos, tentavam separar uma briga entre dois cães de estimação. Nesse momento, o suspeito teria chegado ao local dizendo que resolveria a situação dando um tiro na cabeça de um dos animais. Indignado, o tio da vítima iniciou uma discussão com o suspeito, que atingiu o idoso com socos e chutes.

Ao ver o tio sendo agredido, a vítima decidiu ajudá-lo, porém, o suspeito a ameaçou e, em seguida, recebeu da esposa uma arma de fogo. Nesse momento, o homem de 42 anos mirou e atirou em direção a vítima, que só não foi atingida porque correu para um matagal. Após a ação, o suspeito fugiu, permanecendo foragido até então.

Por meio de levantamentos, a polícia apurou que o suspeito teve a intenção de matar a vítima, razão pela qual ele e a esposa foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido. O inquérito foi concluído e será remetido à Justiça com o pedido de prisão do suspeito.

Fonte: Ascom Polícia Civil/Foto: Ilustrativa