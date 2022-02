Conselho Técnico do Módulo II é adiado pela FMF devido à julgamento do Guarani-MG, e competição deverá atrasar

Com o adiamento do Conselho Técnico, o início da campeonato também deverá demorar um pouco mais. Isso porque, o torneio só pode começar após 60 dias da publicação da tabela oficial. Em virtude disso, Boa Esporte e VEC – representantes de Varginha – terão mais tempo para se prepararem à competição.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A Federação Mineira de Futebol (FMF), adiou, para o dia 23 de fevereiro, a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Mineiro Módulo II prevista para acontecer nesta quarta-feira (16). A decisão aconteceu devido ao julgamento do Guarani de Divinópolis, caso que ocorre no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

No ano passado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), puniu o Guarani com a perda de três pontos por ultrapassar o número permitido (30) de inscrições no Módulo II, e conforme denúncia, a equipe de Divinópolis inscreveu 31 atletas. Com isso, o time caiu de 6º lugar com 13 pontos para 11º com 10, livrando o Aymorés, que terminou com 11. Porém, o time de Divinópolis entrou com um recurso no STJD – Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o plenário deve acontecer nesta quinta-feira (17).

Com o adiamento do Conselho Técnico, o início da campeonato também deverá demorar um pouco mais. Isso porque, o torneio só pode começar após 60 dias da publicação da tabela oficial. Em virtude disso, Boa Esporte e VEC – representantes de Varginha – terão mais tempo para se prepararem à competição.

O campeonato já tem as seguintes equipes confirmadas, além de Boa e Varginha Esporte Clube: Betim, Coimbra de Contagem, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Tupi e Tupynambás, de Juiz de Fora, Uberaba e União Luziense, de Santa Luiza.