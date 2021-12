Prefeitura de Varginha presta conta à Receita Federal dos valores arrecadados com destinações oriundas do IR

Vérdi Melo, acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, apresentarão os números das arrecadações.

A Prefeitura de Varginha presta contas nesta sexta-feira (17), à Receita Federal, dos valores arrecadados com as destinações oriundas do Imposto de Renda de Contas sobre repasses das destinações oriundas do IR 2020 para o Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso –2021.

A solenidade está marcada para as 11h, na sede da Receita Federal, oportunidade em que o prefeito Vérdi Melo, acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, apresentarão os números das arrecadações, após a campanha desenvolvido no sentido de sensibilizar a sociedade da importância da destinação para os Fundos.

“Os resultados foram surpreendentes. Conseguimos um total de R$ 105.869,04 para o Fundo do Idoso e de R$ 115.869,04 para o Fundo da Infância e Adolescência”, explicou o prefeito Vérdi Melo, que agradece a comunidade varginhense por ter aderido ao programa de incentivo as destinações oriundas do Imposto de Renda.

A cerimônia contará com a presença dos presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDEDICA), além de parceiros do programa, como a 20ª Subseção da OAB/MG, 9º Batalhão de Bombeiros Militar, SINDICONT, Conselhor Regional de Contabilidade, Associação Comercial de Varginha, CEMIG, Boa Esporte Clube e das entidades beneficiadas pelo programa:

Associação Eu Escolhi Amar

Lar São Vicente de Paulo

Conselho Metropolitano de Pouso Alegre

Associação Anjos de Branco

Pró-Rim

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha