Boa Esporte realiza evento para pequenos torcedores

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte irá realizar no próximo sábado (19), às 9h30, em seu Centro de Treinamentos – localizado na Rua Paraná, na Vila Flamengo – um evento festivo para torcedores mirins. As crianças poderão assistir o treino da equipe boveta e tirar fotos com os atletas, além de participar de atividades interativas e ganhar brindes.

Segundo o clube, o evento é voltado para crianças de até sete anos. Ainda conforme a direção da Coruja, é recomendável que todos usem trajes com as cores ou, até mesmo, o próprio uniforme – caso tenham.