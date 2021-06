Craque da seleção de amputados estreia no Futgolf, no Guarujá

Um dos principais ídolos mundiais, jogador da seleção brasileira de futebol de amputados, R9 estreia na modalidade do Futgolf.

No último final de semana, o craque da seleção brasileira de futebol de amputados e maior artilheiro mundial estreou na modalidade Futgolf. Etapa realizada no Guarujá, em São Paulo.

Rogerinho recebeu o convite do atleta do Corinthians Anderson Borges e também da federação Paulista de Futgolf. Seu primeiro contato foi há alguns meses no Futgolf em Bragança Paulista, onde ali teve a oportunidade de conhecer o esporte.

Após isso recebeu o convite para jogar o Campeonato Paulista e a Taça Rio São Paulo, sendo o primeiro amputado do Brasil a participar de um Campeonato oficial.

Rogerinho R9, capitão e atleta do Corinthians Mogi, foi uns dos melhores no último campeonato mostrando sua habilidade no Futgolf.

Para Rogerinho, ser o primeiro a estrear na modalidade, foi algo muito importante pois além de ser um dos grandes nomes do esporte adaptado, está nascendo uma nova modalidade para os atletas do Brasil.

“Olha, confesso que quando recebi o convite do meu amigo Anderson, um dos melhores do esporte, foi algo que disse a ele ‘se você me ajudar, creio que vou me dar bem’ e ele foi fundamental para minha estreia”, destacou R9.

“Achei muito top o esporte que tem que ter habilidade e jogadas estratégias. Os atletas que estiveram nesse torneio são grandes profissionais, fiquei satisfeito com a minha atuação e espero em breve voltar aos torneio. Falei para o presidente da federação que irei ajudar a montar, em breve, um torneio com pessoas amputadas no Brasil. Mas meu foco ainda é o futebol de amputados, tenho algumas metas ainda para a modalidade, mas paralelo podemos continuar nesse novo esporte”, finalizou Rogerinho R9.

Fonte e foto: Assessoria R9/Pedro Henrique