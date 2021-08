Boa Esporte entra com petição no STJD para volta da torcida em Varginha

Segundo o clube, conforme decreto municipal, eventos esportivos profissionais já podem conter público, seguindo os protocolos e medidas de segurança.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Iago Almeida

O Boa Esporte comunicou, nesta quinta-feira (19), através de uma publicação nas redes sociais, que entrará com pedido no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) requerendo a liberação de público para as partidas realizadas em Varginha. Segundo o clube, conforme decreto municipal, eventos esportivos profissionais já podem conter público, seguindo os protocolos e medidas de segurança.

Ainda de acordo com o comunicado, a Coruja espera contar com a presença dos torcedores já na próxima partida em casa, diante do Rio Branco-VN, no sábado (28/08). A partida será válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

O clube aguarda, agora, o retorno do STJD para definir, em caso de liberação, protocolos e sistema de ingressos para uma possível volta do torcedor ao estádio.