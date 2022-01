Campeonato Mineiro começa com vitória da Caldense sobre o América-MG

Com a vitória de 2 a 1 da Caldense sobre o América-MG no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, a Veterana assume a liderança da competição com 3 pontos.

O Campeonato Mineiro teve início nesta terça-feira (25) com a vitória de 2 a 1 da Caldense sobre o América-MG no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Com este resultado a Veterana assume a liderança da competição com 3 pontos.

Mesmo jogando em casa, a Caldense adotou uma postura mais defensiva no início do confronto. Porém, o tempo foi passando e a Veterana começou a acumular oportunidades. E na terceira delas, aos 34 minutos, Íkaro lança para Skilo, que se livra da defesa adversária e abre o marcador.

Após o intervalo o Coelho realiza várias mudanças, mas a Veterana continua melhor e consegue ampliar a vantagem, aos 36 minutos, com Igor Pimenta. No finzinho do confronto o América-MG ainda consegue descontar com Carlos Alberto, mas a vitória final foi mesmo da equipe de Poços de Caldas.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição no próximo domingo (30), quando o América-MG recebe o Democrata, e a Caldense visita a URT.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Wagner Sidney/Caldense