Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United

Craque português está de volta à Inglaterra após 12 anos.

Redação CSul/Foto: Reprodução Instagram

Ele está de volta! Uma novela na qual parecia ter um destino certo, pelo menos até o final desta quinta-feira (26), Cristiano Ronaldo e Manchester City – maior rival do Manchester United – caminhavam para um acerto breve. Porém, o que ninguém imaginaria é que os ‘Diabos Vermelhos’ entrariam na briga pelo craque português.

Justo o United, clube no qual Cristiano Ronaldo esteve de 2003 a 2009, onde conquistou inúmeros títulos individuais e coletivos, dentre eles, o de Melhor Jogador do Mundo, em 2008 e a Liga dos Campeões no mesmo ano. E sim, após conversas entre o empresário Jorge Mendes, United, Juventus e Cristiano Ronaldo, foi sacramentada a volta do craque a Old Trafford após 12 anos.

Os detalhes financeiros da transferência não foram divulgados, mas as imprensas britânica e italiana noticiaram que o United pagou 25 milhões de euros para contratar Cristiano Ronaldo de volta por dois anos.

Cristiano Ronaldo, que deixou o Real Madrid para jogar pela Juve em 2018 em uma transferência de 100 milhões de euros na esperança de levar o time italiano ao título da Liga dos Campeões, deixará o clube com 101 gols, dois títulos italianos e uma conquista da Copa da Itália.