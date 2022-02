Kendy Ikegami é o novo reforço do Boa Esporte

O atleta, que estava no Grêmio Anápolis, tem passagens pela categoria de base de Palmeiras, Grêmio e Ceará.

O Boa Esporte confirmou nesta sexta-feira (18), a contratação do meio-campo Kendy Ikegami, de 23 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo II. O atleta, que estava no Grêmio Anápolis, tem passagens pela categoria de base de Palmeiras, Grêmio e Ceará.

Kendy é mais um reforço do Boa, que já havia anunciado a chegada do atacante Dionathã da Silva. A Coruja também já confirmou o retorno de nomes conhecidos que estavam emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta.

Enquanto prepara sua equipe, o Boa aguarda a definição do arbitral do Módulo II, que deverá acontecer no próximo dia 23.