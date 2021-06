Encontro Sul Mineiro de Folias de Reis será neste final de semana

Objetivo principal é a manutenção e difusão das festividades das culturas populares consolidando a realização do encontro anualmente e promovendo a integração cultural das companhias de Santos Reis.

A Associação Artística Marlene Paiva estará realizando neste final de semana 26 e 27 o “Encontro Sul Mineiro de Folias de Santos Reis”. O encontro ou mostra das companhias de Reis busca a interação entre as companhias da cidade e cidades próximas, o que permite a miscigenação da tradição. O evento será transmitido sempre às 20 horas pelo www.faceboock/associacaoartisticamarlenepaiva.

O objetivo principal é a manutenção e difusão das festividades das culturas populares consolidando a realização do encontro anualmente e promovendo a integração cultural das companhias de Santos Reis.

Folias de Reis, companhia de Santos Reis e Reisado são algumas das denominações que o rito popular recebe por toda parte. Trata-se de um cortejo religioso que ocorre entre o natal e a festa de Reis, no dia 06 de janeiro. É uma homenagem aos Três Reis Magos e a Jesus.

A peregrinação dos Reis e a visita que fizeram à gruta são encenadas por jornadas de grupos de “cantadores” e “violeiros”, que caminham de casa em casa, com a bandeira dos Santos Reis, abençoando as famílias e seus presépios. Cantam preces, versam, dançam e rezam quando chegam e então partem das residências. O símbolo mais importante da companhia, a bandeira, sempre vai à frente, tratada com muito respeito e fé.

Fundada em 2014, a Associação Artística Marlene Paiva, desenvolve todas as manifestações culturais no município. Trata-se de uma entidade de caráter beneficente, educacional, assistencial, cultural, filantrópico e sem fins lucrativos. Em março de 2021, a entidade recebeu reconhecimento do Ministério da Cultura por meio da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural como “PONTO DE CULTURA” a partir dos critérios estabelecidos na Lei CULTURA VIVA (13.018/2014). Este certificado comprova que o coletivo/entidade desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade, e contribui para o acesso, a proteção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural no Brasil.

As companhias participantes do encontro são: Companhia de Reis Estrela Brilhante, Companhia de Reis São João Batista, Companhia de Reis São Joaquim, Companhia de Reis São Lázaro, Companhia de Reis São José, Companhia de Reis Imaculada Mãe dos Anjos, Companhia de Reis Nossa Senhora da Guia, Companhia de Reis São Benedito (Varginha) e Companhia de Reis Nossa Senhora Aparecida (Paraguaçu).

O projeto é uma realização da Associação Artística Marlene Paiva com apoio da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais.