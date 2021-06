Cinema de Varginha retoma exibições

Após meses suspenso, uma das principais atrações do Via Café Garden Shopping retomou funcionamento.

Redação CSul / Foto destaque: Arquivo/Blog do Madeira

Faz muito tempo que os varginhenses não “pegam um cineminha”. Isso porque o cinema da cidade, localizado no Via Café Garden Shopping suspendeu as atividades devido à pandemia do novo coronavírus.

A notícia desta sexta-feira (25), é animadora para os amantes das telonas, já que o Cinemark retomou as exibições.

As sessões seguem todos os protocolos sanitários e as salas não estão atendendo em sua capacidade máxima, visando impedir a disseminação do novo coronavírus. Informações a respeito do método aplicado durante as sessões ainda deverão ser divulgadas.

O CSul atualizará a situação, conforme sejam divulgadas novidades.