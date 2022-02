Como os óleos essenciais podem contribuir para a sua saúde mental

Aromatologista Lígia Finotti explica quais óleos essenciais podem ser utilizados contra depressão, ansiedade e transtornos alimentares

A cada ano que passa, o assunto “saúde mental” continua pautando o nosso cotidiano, seja por meio de campanhas ou por episódios que ganham a mídia. Isto mostra que é sempre uma boa oportunidade para falar a respeito de distúrbios emocionais que podem acometer pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais. Além de estimular o diagnóstico e o tratamento com profissionais da área, bem como psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, terapias alternativas como a aromaterapia podem ser coadjuvantes no acompanhamento deste paciente.

Em seu livro “A incrível arte dos perfumes naturais”, a aromatologista Lígia Finotti fala sobre a importância do olfato para o ser humano e como os aromas são percebidos e assimilados pelo indivíduo. Ela destaca que este sentido está intimamente ligado às emoções e à memória, influenciando de forma significativa o comportamento das pessoas.

“O olfato está atrelado ao nosso instinto de sobrevivência desde os primórdios. Até hoje, de forma inconsciente, sempre que vamos comer alguma coisa, sentimos o cheiro primeiro. Nós utilizamos o olfato como forma de nos certificarmos de que aquilo é seguro”, explica Lígia.

Segundo ela, isto ocorre pois o nervo olfativo está diretamente ligado ao hipotálamo, região do cérebro responsável por manter o organismo funcionando em equilíbrio. Ele atua na regulação da sede, apetite, temperatura, pressão arterial e é responsável pela produção de hormônios, como a ocitocina. Quando o corpo humano sente algum cheiro, ele é rapidamente captado pelo cérebro, que recebe um estímulo e ativa sensações.

“O hipotálamo funciona como se fosse uma grande central de transmissão para o nosso corpo. É por isso que o olfato é muito mais eficiente do que o paladar. O ser humano só consegue distinguir cinco sabores, ao passo que o olfato tem a capacidade de memorizar e de distinguir cerca de dez mil cheiros diferentes. Ele é muito mais complexo e muito mais completo do que o paladar”, comenta a aromatologista.

O óleo essencial de hortelã-pimenta também é muito eficaz para casos de náuseas. Nestes casos, a ajuda é instantânea. Para déficit de atenção, a aromatologista indica os óleos essenciais de cedro, sândalo, vetiver e cravo da Índia.

Sobre Lígia Finotti

Lígia Finotti é aromatologista, acadêmica em Química, perfumista, herbalista, atuando em uma área legal da Amazônia brasileira. Natural do estado do Pará, a profissional tem como propósito promover uma conexão entre as pessoas e a natureza, construindo um caminho sustentável baseado no respeito, na valorização e no conhecimento da matéria-prima disponível em nosso país. Pelo seu Instagram (@ligiafinotti), divide seus conhecimentos por meio de dicas, receitas e informações sobre como cuidar da saúde e ter mais qualidade de vida de maneira natural e sustentável.