Ator Paulo Guerra celebra vacina de avó famosa

Paulo e avó Maria da Conceição, de 96 anos, comemoram, além da imunização, a chegada das vacinas ao país.

O roteirista, ator e empreendedor Paulo Guerra (@euoguerra), 30 anos e a avó Maria da Conceição, 96 anos ganharam o Brasil e o mundo com vídeos que viralizaram em diferentes plataformas com mais de 10 milhões de visualizações. E todos os dias, Paulo e a vozinha mais famosa da internet comemoram as vacinas que já chegaram para Maria da Conceição.

Avó e ator são sucessos no mundo digital/Foto: Divulgação

“Celebramos diariamente e comemoramos nas redes como uma forma de gratidão e também para incentivar sobre a importância das vacinas, da ciência aos brasileiros. Vacina sempre foi um avanço da humanidade e nesse momento da pandemia todo mundo precisa ser vacinado e urgente”, conta

Paulo Guerra disse que aguarda ansiosamente sua dose e para toda a população. “Quero vacinas a todos e rodar esse país com muitos shows e alegria. Vamos continuar nos cuidando com máscara, distanciamento e torcer para o governo oferecer o maior número de vacinas possíveis”, ressalta o ator.