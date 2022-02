Hospital poderá suspender parte dos atendimentos devido à impasse de contrato com a Prefeitura de Três Corações

Segundo Rachid Gadben Neto, secretário municipal de saúde, o valor solicitado pela unidade de saúde é alto demais para o município.

Redação CSul

O município de Três Corações corre o risco de ter serviços suspensos no Hospital São Sebastião. Isso porque, a administração municipal e a unidade de saúde tem tido dificuldades em concordar no valor da renovação do contrato. Com a situação, ambas as partes se reuniram com representantes da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (9).

O pronto-socorro atende cinco cidades da região. A Fundação Hospitalar São Sebastião possui um contrato de colaboração com a prefeitura do município.

De acordo com a direção da unidade de saúde, no momento é necessário pouco mais de R$1 milhão para manter os atendimentos, contudo a prefeitura não concordou com a proposta.

O motivo seria, segundo Rachid Gadben Neto, secretário municipal de saúde, a falta de condições financeiras da cidade, conforme o secretário o município não pode arcar com valores tão altos.

Diante da situação o diretor-presidente do Hospital São Sebastião, Vanderlei Toledo, disse que o atendimento fica comprometido, considerando a manutenção somente de urgência e emergência.

As discussões atuais tem sido intermediadas pela Câmara Municipal, através da Comissão de Saúde. De acordo com o presidente da comissão, Maurício Miguel Gadben, é preciso que a situação seja resolvida com urgência.

*Com informações G1 Sul de Minas