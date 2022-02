14ª Noite da Imprensa supera expectativas em Varginha

Evento, que presta homenagens à imprensa de Varginha e região, aconteceu no último sábado. Além dos homenageados, também foi conhecida a ‘Miss Imprensa Minas Gerais’.

No último sábado (5), aconteceu, na Status Eventos, a 14ª Noite da Imprensa, em Varginha. A festa, que presta homenagem à imprensa de Varginha e região é considerada um dos principais eventos voltados à comunicação na cidade.

Cerca de 290 convidados, dentre mídias de rádio, tv, jornais impressos e digitais estiveram presentes. Organizador da festa há anos, o promotor Paulo Sérgio Silva enfatizou a importância da Noite da Imprensa: “O evento foi sensacional! Foi uma festa muito bonita, muito bem programada e apresentada. No desfile só estiveram meninas lindas, além de convidados de todas as classes sociais. Se Deus quiser, no próximo ano, a festa será ainda maior!” – disse Paulo Sérgio.

A festa também coroou a ‘Miss Imprensa Minas Gerais’, desfile vencido por Nathalia Ribeiro, da cidade de São Sebastião do Paraíso. A vencedora representou o Sistema Clube de Comunicação. Nathalia obteve 234 pontos. O segundo lugar ficou com Karina Gajião, de Passos, na qual representou o Diário Regional Correio do Sul. Já a terceira colocação ficou com Alice Andrade, de Lagoa Dourada, representando o portal de notícias Varginha Online.

Ganhadoras do troféu ‘Miss Imprensa Minas Gerais’/Foto: Divulgação

A Noite da Imprensa também prestou homenagens a importantes nomes da cidade de Varginha, tais como, o fundador do Grupo Luto Pax, Clébio Ornellas de Moraes e o reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Stefano Barra Gazzola.

Clébio, através do Grupo Luto Pax e Luto Pet, também foi um dos apoiadores e patrocinadores do evento.