Técnico da Associação Varginhense de Futsal participa de curso para treinadores de Minas Gerais

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O técnico da Associação Varginhense de Futsal, Victor Hugo participou, entre os dias 27 e 29 de janeiro, do IV Estágio de Treinadores de Futsal da Federação Mineira. O evento contou com a participação de importantes nomes da modalidade, tais como Ricardinho (treinador do Magnus Futsal); Peri Fuentes (treinador do Minas Futsal); Daniel Magalhães (treinador sub-18 do Corinthians); Barata (treinador e coordenador das categorias de base do Santos); Igor Braga (treinador de goleiros e analista de desempenho do Atlântico Futsal); Gibson Moreira (coordenador do América-MG) e Bernardo Caixeta (diretor técnico da Liga Nacional de Futsal).

Segundo Victor, a participação no evento teve como principal objetivo a evolução dentro do contexto do futsal. Além disso, o treinador, que está intermediando a possível filiação do Varginhense Futsal à Federação Mineira de Futsal, também buscou levar o nome da associação para demais profissionais do ramo.