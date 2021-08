Artistas visitam Van Barbearia, após evento solidário do Belenense FC

A Famosa Barbearia do Artistas em Mauá, recebeu famosos após evento solidário.

No último sábado (31 de julho), aconteceu uma ação solidária muito legal, em parceria com o time Belenense F.C, Associação Belê do Meu Coração, Ricardo da Pizzaria Nova Bella Napoli e o projeto social Amigos do Paulo Reale.

O endereço da ação solidária, foi o Jardim Zaira, em Mauá. Conhecido como Macuco, Paulo Reale (Jornalista Esportivo, Apresentador e Influenciador) Ed (Empresário, Diretor do Belenense e Figura Pública) e Bito (Empresário e Figura Pública), foram os organizadores da ação solidária, que ajudou aproximadamente 50 famílias da região, com doações de Pães, Cafés e Leites.

O evento solidário contou com a presença de alguns artistas. E ao término do evento solidário, os artistas fizeram uma visita no Van Barbearia. Van que além de barbeiro dos artistas, também é amigo pessoal deles.

Visitaram o Van Barbearia: Paulo Reale, Zoio Humorista, MC Chapo, MC Rah, MC Vigary, Ed Belenense e Bito do Berlin.

Fonte e foto: Ascom PR10 Comunicação