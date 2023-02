Faturamento deve crescer até 30% no Carnaval, diz Abrasel

Entre as cidades com Carnaval mais tradicional, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a expectativa é de aumento de 30%.

Foto: Divulgação CSul

O esquenta para o Carnaval 2023 já está a cem por hora em todo o país. E o setor de Alimentação Fora do Lar tem a perspectiva de aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em cidades com festas tradicionais, o setor deve faturar até 30% a mais do que no mesmo período do ano passado e o movimento deve crescer em todas as regiões.

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, ressalta que o início de 2022 foi marcado pela onda da variante ômicron, o que afetou a realização de diversos eventos, incluindo as festas de Carnaval. “Algumas cidades só conseguiram realizar suas festividades fora de época, como o Rio de Janeiro, que realizou o desfile das escolas de samba no final de abril. Este ano, sem restrições, esperamos aumento tanto no movimento quanto no faturamento”, afirmou.

Entre as cidades com Carnaval mais tradicional, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a expectativa é de aumento de 30% no faturamento, influenciado, em parte, por fatores como a demanda reprimida por dois anos devido à pandemia e o Real desvalorizado em relação ao euro e ao dólar, estimulando o turismo doméstico.

“Mesmo as cidades do interior devem ter um bom crescimento este ano. E nas capitais, embora alguns restaurantes prefiram fechar quando passam os blocos, a festa também deve trazer acréscimo do movimento no geral, que por consequência traz aumento também no faturamento”, reforçou Solmucci.

Sul de Minas

E no Sul de Minas não será diferente, pois a região conta com diversos bloquinhos de rua e até mesmo eventos privados, além de pousadas, chalés e hotéis, em meio à natureza, com trilhas, cachoeiras, montanhas e mirantes.

De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, cidades como Santa Rita do Sapucaí, Muzambinho, São Lourenço, São Thomé das Letras, Boa Esperança, Poços de Caldas, entre outras, contam com o Carnaval local e são os destinos dos foliões.

“Temos o turista que quer fugir das folias também, para passar o Carnaval em lugares tranquilos para desfrutar da natureza, cachoeiras, montanhas e o Lago de Furnas. Os destinos como Aiuruoca, Monte Verde, Carrancas, Ibitipoca, Caxambu, São Lourenço, Capitólio e Gonçalves são os mais procurados”, ressaltou.

Ainda segundo André, as duas opções movimentarão a semana de Carnaval, trazendo um aumento considerável no faturamento, além de movimentar o setor da Alimentação Fora do Lar. “A expectativa é que o setor de hospedagem atinja os 100% de ocupação”, concluiu.

O proprietário do Agostini Restaurante e Pizzaria de Caxambu, Fernando Lopes, ressaltou que a expectativa é muito boa para o setor. “Diferente do ano passado, quando a Ômicron chegou e impactou tanto o cliente contaminado, como os funcionários, deixando todos com muita dificuldade de mão de obra, esse ano tem tudo para ser um Carnaval muito bom. A hotelaria está com uma ocupação razoável”, explicou.

Os restaurantes associados da Abrasel Sul de Minas estão recheados de programações. A Água Doce Cachaçaria de Pouso Alegre realizará as tradicionais marchinhas de Carnaval com Marcelo Demori, na sexta-feira, sábado, segunda-feira e terça-feira, a partir das 20h.

Segundo o proprietário, Paulo Demori, o Carnaval é realizado todos os anos, desde 2010. “Meu irmão e sócio toca, e desde então, fazemos as marchinhas, que são sempre um sucesso. O movimento em 2023 começou bacana! Janeiro me surpreendeu e fevereiro continua mantendo, então a expectativa é que realmente tenha uma melhora no faturamento em relação a 2022”, afirmou.

Para Daniela Patrícia, do Hud’s Restaurante em Escarpas do Lago, será um ótimo feriado, pois a represa está cheia para os turistas fazerem os passeios de barcos. “Nosso foco é atender nossos clientes com excelência e ter uma cozinha de alta qualidade. Nossos pratos são voltados para a gastronomia brasileira, cozinha tipicamente mineira, mas com um toque especial em cada preparo”, disse.