Corpo é encontrado em quintal no Bairro Nossa Senhora, em Varginha

Equipe Busca Resgate Salvamento com Cães foi acionada.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

A equipe Busca Resgate Salvamento com Cães (BRESC) do Corpo de Bombeiros, foi acionada pela equipe GUEPAR da Policia Militar, nesta terça-feira (14), para atendimento de uma possível ocultação de cadáver.

A inteligência da PM suspeitava que em um imóvel da Rua Independência, Bairro Nossa Senhora, havia um corpo enterrado no quintal.

A área externa do local estava completamente cimentada e a equipe precisou fazer um buraco de aproximadamente, 20 cm de fundura.

A cadela Arya auxiliou na ação e indicou altivamente que o corpo estava ali.

A primeira parte do corpo encontrada foi o pé. Assim que foi identificado, foi feito contato com o Salvamento, que, com aparelhos próprios, fizeram a retirada do corpo.

A perícia da Policia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML.

*Com informações Varginha 24 Horas