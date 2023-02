Treinamento para a pintura externa do Hospital da Criança/Bom Pastor é concluído com êxito

Equipe que vai pintar o HBP externamente está motivada.

Foto: Prefeitura de Varginha.

Trinta pessoas participaram do treinamento da Tintas Coral na manhã desta terça-feira, no Hospital Bom Pastor – HBP. É que por meio do Hospital da Criança – que a Prefeitura está construindo, a instituição foi agraciada com o Projeto “Tudo de Cor” e ganhou a pintura externa das 02 instituições Hospital da Criança e Hospital Bom Pastor. A turma participou de uma apresentação teórica no anfiteatro do HBP. Na sequência, pousou para foto na frente do hospital para registrar o antes e o depois. Em seguida, houve visita técnica em todos os pontos externos quando foi feito um levantamento, principalmente das dificuldades que poderão encontrar.

“O treinamento foi muito proveitoso. Falamos sobre os produtos que serão utilizados no Tudo de Cor e os pintores tiveram a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Também fizemos uma visita técnica no hospital com as equipe de pintura contratada e também de manutenção do Hospital quando tivemos a oportunidade de verificar os processos in loco”, explica Alexandre Cantagalli, da Tintas Coral.

A equipe que vai pintar o HBP externamente está motivada. De acordo com Eliane Barbosa, chefe da equipe de manutenção do HBP, “na segunda-feira depois do Carnaval, dia 27, terá início o preparo da parede, etapa que deve durar uns 40 dias; já a pintura externa poderá ficar pronta em até 180 dias”.

“O Hospital da Criança/Bom Pastor ser contemplado pela segunda vez pelo Projeto Tudo de Cor da Tintas Coral vem coroar de êxito a nossa gestão, cujo foco é melhorar a assistência aos pacientes”, destaca da diretora do HBP Rosana Moraes.

“Os Projetos “Saúde em Nossas Mãos” e “Reconectar”, os investimentos em equipamentos e na estrutura hospitalar, ressaltando que todos os quartos estão sendo reformados, essas e outras ações são a prova da atenção que a Administração Municipal tem com o Hospital”, destaca o presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Edson Menegueli.

“Akzonobel (Tintas Coral ) cria produtos essenciais para tornar a vida das pessoas mais agradável e inspiradora. Nossa missão é levar cor e alegria para vida das pessoas através da transformação dos ambientes. Vamos fazer acontecer no Hospital da Criança/Bom Pastor, junto com nosso nosso parceiro Rede Oficina das Tintas, sendo um projeto social muito gratificante”, registrou Adriano Ribeiro, da Tintas Coral.

Fonte: Prefeitura de Varginha.