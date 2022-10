Vereadores acompanham licitação do transporte coletivo urbano de Varginha

Evento foi realizado na sede do Inprev, na Vila Paiva e contou com a presença de representantes do Executivo e da comunidade.

Foto: Divulgação Câmara Municipal de Varginha.

O vice-presidente da Câmara de Varginha, vereador Professor Rodrigo Naves e os vereadores Bebeto do Posto e Cristovão Villas Boas representaram o Legislativo de Varginha, na manhã de hoje (27), na sessão pública para protocolo dos envelopes de habilitação e propostas da licitação do transporte coletivo de passageiros de Varginha.

O evento foi realizado na sede do Inprev, na Vila Paiva e contou com a presença de representantes do Executivo e da comunidade. Apenas uma empresa protocolou os documentos e foi a vencedora, que é a Real Transportes LTDA. “Fizemos questão de estar presentes na realização desta licitação que é de suma importância para o nosso Município, pois trata de um serviço essencial para a nossa população. O nosso trabalho de fiscalizadores está sendo feito”, disse o Professor Rodrigo Naves.

Agora, a Prefeitura irá homologar o resultado da licitação para que a empresa vencedora possa assumir o serviço.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha.