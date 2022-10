Ipsemg incorpora nova tecnologia em procedimento cardíaco

Técnica inovadora de cirurgia tem menor tempo de recuperação e promove mais qualidade de vida para pacientes cardíacos.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) realizou nesta semana, pela primeira vez na rede própria, um Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica, conhecido pela sigla em inglês “Tavi”. A cirurgia, realizada com sucesso, aconteceu no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) em um paciente de 90 anos que apresentava estreitamento da válvula aórtica e tinha indicações para o procedimento.

Médico cardiologista do Ipsemg, Manoel Augusto Baptista Esteves ressalta a importância da prática desta cirurgia para os beneficiários e para toda área de saúde do estado. “Esse é um procedimento inovador e de alta complexidade. A realização na rede própria do Ipsemg agrega o atendimento da cardiologia no hospital e pode ajudar no tratamento de inúmeros pacientes”, destaca.

Para realização do Tavi na rede própria do Ipsemg, foi necessário um esforço conjunto, conta o médico cirurgião Rodolfo Guillermo Vigil Verastegui. “Há muito tempo estávamos em busca da realização dessa cirurgia. Conseguimos através dos esforços das equipes da Cardiologia, Hemodinâmica, do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos da Saúde (Deafar), da Diretoria de Saúde (Disa), da Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças (Dipgf), Presidência entre outras áreas do Ipsemg”, conta.

O apoio e a integração das equipes também são reforçados pela enfermeira da Hemodinâmica Tatiane Maria de Sousa Moura. “Foi um motivo de muito orgulho para todo corpo clínico e equipe de enfermagem, por se tratar de grande complexidade, que envolveu uma equipe técnica, capacitada e com um robusto aparato tecnológico”, disse.

Os pacientes beneficiários do Ipsemg com solicitação para realização do procedimento devem realizar o agendamento no Hospital Governador Israel Pinheiro, por meio dos telefones (31) 3237-2192 ou 3237-2370.

Sobre o Tavi

É um procedimento minimamente invasivo que visa corrigir a válvula afetada pela estenose aórtica, doença caracterizada pela obstrução dessa estrutura cardíaca que abre e fecha, regulando a passagem do sangue do coração para o corpo.

Durante o procedimento, por meio de um cateter introduzido em uma artéria da virilha e guiado por imagem, uma válvula artificial é levada até o coração a fim de substituir a válvula defeituosa. Quando a prótese chega ao local afetado, é inflada e instalada para restabelecer o fluxo sanguíneo de forma correta. Por ser menos invasivo, o tempo de hospitalização do paciente é menor.

Procedimentos no Ipsemg

A realização do Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (Tavi) é um procedimento que consta no rol de atendimentos do Ipsemg, mas era realizado apenas pela rede credenciada.

Agora, com a aquisição dos equipamentos e materiais, passa a fazer parte do atendimento no Hospital Governador Israel Pinheiro.

O médico cardiologista do Ipsemg, Yorghos Lages Michalares, enfatiza a questão da economia para a rede própria. “Fazendo o procedimento dentro do hospital é possível reduzir custo para a instituição e, principalmente, fazer um controle de qualidade do serviço que é oferecido para os beneficiários na rede credenciada”.

O plano de saúde do Ipsemg é destinado ao servidor público estadual de Minas Gerais e possui cobertura médica, hospitalar e odontológica. A inclusão pode ser no momento da posse ou em qualquer data posterior, observando as regras de carência. Para mais informações, acesse este link.

