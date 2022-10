Alunos de Engenharia Civil e Engenharia Agronômica recebem curso de Regularização Fundiária Urbana e Rural

Alunos adquiriram conhecimento prático e teórico para desenvolver projetos de desmembramento, retificação e unificação de áreas.

Nos dias 25 e 26 de outubro, os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Agronômica do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), receberam na Cidade Universitária, o Prof. Lean de Souza Costa, para conduzir um curso de Regularização Fundiária Urbana e Rural.

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma vivência prática no desenvolvimento, execução e aprovação de projetos de loteamento rurais e urbanos, o curso apresentou aos alunos as etapas de regularização em detrimento das legislações pertinentes e demonstrou a importância da regularização, que garante o direito real sobre o lote das famílias, segurança jurídica, reduz conflitos fundiários, amplia acesso ao crédito, estimula a formalização de empresas e o aumento do patrimônio imobiliário do país.

Ao final do curso, os alunos adquiriram conhecimento prático e teórico para desenvolver projetos de desmembramento, retificação e unificação de áreas.

