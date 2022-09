Vereador Marquinho da Cooperativa pede a construção de uma UBS no Bairro Nova Varginha

Pedido é completamente justo devido à expansão urbana.

O problema com a sobrecarga dos Postos e Unidades de Saúde vem assolando os varginhenses há tempos e é uma preocupação recorrente do vereador Marquinho da Cooperativa, que vem tentando a expansão do sistema local. “São várias as indicações solicitando a construção de Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde em diversos bairros da cidade, isso por que Varginha cresceu e vem crescendo muito, de forma que as estruturas de saúde presentes estão sobrecarregadas, não suportando o excesso de contingente. A comunidade do Bairro Nova Varginha sofre com a dificuldade em conseguir consulta médica no bairro vizinho, que atualmente atende a toda a população daquela área”, apontou o vereador.

É diante deste problema que afeta a todos os munícipes que o vereador Marquinho da Cooperativa solicitou através de indicação entregue à Prefeitura, a construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, na região do Bairro Nova Varginha. “Essa situação dificulta o deslocamento das pessoas que necessitam de atendimento, pois a população, muitas vezes, não consegue se deslocar até outras unidades de saúde devido à distância ser grande e demandar custo com o transporte ou devido à condição física limitada, causada pela enfermidade ou idade avançada”, reforçou o propositor.

Ainda de acordo com a indicação do vereador, o pedido é completamente justo devido à expansão urbana, a criação de novos bairros e o crescimento do contingente populacional que demanda a implantação de serviços básicos mais próximos da população, tais como: postos de saúde, escolas, creches entre outros.

