Vereador Dudu Ottoni volta a cobrar o prolongamento da Avenida Santo Afonso

Segundo o vereador, causa grande desconforto e atraso na mobilidade dos moradores da região, que precisam dar uma volta a mais para chegar até a Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Mendes.

Foto: Divulgação Câmara Municipal de Varginha.

A Avenida Santo Afonso, localizada no Bairro Campos Elíseos, se estende até o contorno do bairro vizinho – Vila Mendes, mas não possui ligação com a Rua Maria Helena (seu destino final) pertencente ao bairro adjacente. Situação que, de acordo com o vereador Dudu Ottoni, causa grande desconforto e atraso na mobilidade dos moradores da região, que precisam dar uma volta a mais para chegar até a Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Mendes. Diante disto, em um esforço contínuo, o vereador apresentou ao Poder Executivo mais um documento solicitando informações no que tange a possibilidade de prolongamento da avenida, ligando-a ao bairro vizinho. Este já é o quarto documento encaminhado ao Administrativo, a contar desde seu mandato anterior.

“O presente requerimento objetiva atender a uma antiga reivindicação dos moradores dos bairros Campos Elíseos, Vila Mendes, Parque do Retiro e Jardim Zinoca, além de proporcionar a urbanização do que seria um prosseguimento da Praça da Mina, importante área de lazer das famílias”, destacou.

Na proposição, o vereador ainda questionou a existência de uma programação e previsão para o início das obras.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha.