Vereador Dr. Lucas solicita a abertura de uma unidade do PSF no bairro São Lucas

Moradores apresentam dificuldade de se locomover e necessitam de cuidados mais próximos e específicos, oferecidos pelos PSF’s.

Carentes de atendimento médico, moradores do bairro São Lucas e Treviso precisam se deslocar até o bairro vizinho e enfrentar a grande fila de espera para consulta. Diante do problema enfrentado pelas comunidades, o vereador Dr. Lucas solicitou ao Executivo a implantação de uma nova unidade do Programa Saúde da Família – PSF, que atenda às famílias do bairro São Lucas e região e que ajude a desafogar os atendimentos da UAPS (Unidade de Atenção Primária à Saúde) Dr. Vivaldo Garcia, na Barcelona, que já recebe mais de 15 bairros.

De acordo com o vereador, muitos moradores apresentam dificuldade de se locomover e necessitam de cuidados mais próximos e específicos, oferecidos pelos PSF’s, pois alguns possuem comorbidades como hipertensão e diabetes e se deslocar até a Barcelona, acaba sendo um desafio, com o agravante de enfrentar a demora nos atendimentos devido à Unidade ser responsável por mais de 15 bairros – Barcelona, Parque do Retiro, Vila Paiva, Parque Ileana, Monte Castelo, Vila Maristela, Vila Registânea, Jardim Europa, Campos Elíseos, Santa Maria, Vila Belmiro, Vila Dona Josefina, Vila Ipiranga, Vila Peloso, Três Bicas, Vista Alegre, entre outros. “A abertura de um novo posto de saúde nesta localidade suprirá a crescente população da região, oferecerá comodidade e, principalmente, manutenção da saúde dos residentes, além de ajudar a desafogar os atendimentos da Unidade vizinha”, finalizou o Dr. Lucas.

