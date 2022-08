Conselhos Empresariais recebem Romeu Zema

Encontro acontecerá no dia 1° de setembro.

Foto: CESUL

Os Conselhos Empresariais do Sul de Minas (CESUL) e da Zona da Mata (CEZOM) estão promovendo conversas com os candidatos ao governo de Minas Gerais, com o objetivo de que os empresários da região possam conhecer os candidatos, ouvindo suas propostas e estratégias para o desenvolvimento regional.

No dia 01 de setembro, no 46º encontro do Grupo, os Conselhos Empresariais recebem o atual governador de Minas Gerais e candidato à reeleição pelo Partido Novo, Romeu Zema.

Em 1991, Zema assumiu o controle das Lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista de quatro unidades em Minas Gerais para 430 lojas em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.

Apaixonado por gestão e desenvolvimento de pessoas, incentivou práticas que refletem na presença da empresa no ranking das “Melhores Empresas para se Trabalhar” há 15 anos, de acordo com pesquisas do Instituto Great Place to Work.

Em 2018, Zema concorreu a um cargo público pela primeira vez, sendo eleito com 71,8% dos votos válidos como Governador de Minas Gerais.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas, os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço. E em 2019, foi inaugurado o CESUL Regional Pouso Alegre.

O CESUL e o CEZOM contam com o apoio dos parceiros e patrocinadores Via Café Garden Shopping, Unimed Varginha, Sicoob Credivar, CesulLab e Grupo Unis no planejamento e execução das suas atividades.

