VEC bate o Figueirense, vence a primeira em casa e se isola na liderança da Segundona do Mineiro

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Direitos Reservados

O Varginha Esporte Clube (VEC) finalmente venceu a primeira partida em casa na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. Neste domingo (17), a equipe de Varginha bateu o Figueirense, de São João Del Rei, por 4 x 2, no Estádio Melão. Com o resultado, o VEC chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança isolada do grupo A.

A vitória, no entanto, veio após muito suor dos jogadores do Varginha. O Figueirense, apesar de ser o último colocado da chave, assustou – principalmente no primeiro tempo – quando ficou à frente do placar por duas vezes. Primeiro com Neném, aos 10 minutos e depois com Pedro, aos 33.

Atrás no placar por duas vezes, o VEC contou com seu artilheiro – Gabriel Porquinho – para reagir na partida. O goleador da competição, agora com oito gols marcados, empatou aos 19 e novamente buscou a igualdade aos 39 minutos da primeira etapa.

Gabriel Porquinho, artilheiro do campeonato, foi o destaque do jogo com dois gols

Foto: Mário Purificação/Direitos Reservados

No segundo tempo, a equipe da casa partiu pra cima e, logo no começo, aos dois minutos, Breno Zidane virou o jogo. A partir daí, o VEC controlou o jogo. O time de São João Del Rei já não repetia a boa atuação do primeiro tempo. E, aos 33 minutos, Nestor – cobrando pênalti – fez o quarto gol da equipe varginhense.

O VEC, que ainda não havia vencido dentro de casa, finalmente quebrou o jejum. Já o Figueirense, segue na lanterna do grupo, com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o Varginha irá enfrentar o Vulcão, de Poços de Caldas. A partida está marcada para às 19h30, na próxima sexta-feira (22), no Estádio do Ronaldão. Já o Figueirense recebe o Santarritense na próxima segunda-feira (25), às 15h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei.