Escolas municipais e creches entram em recesso escolar; Aracy Miranda é autorizada a retornar em Varginha

Recesso será do dia 19/07 ao dia 02/08; conforme a prefeitura, Vigilância Sanitária autorizou o retorno das aulas presenciais na E.E Aracy Miranda, após cumprimento de todos os protocolos sanitários do município.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação de Varginha informou, nesta terça-feira (13), que as escolas e CEMEIs da Rede Municipal de ensino entrarão em recesso escolar na próxima segunda-feira (19). Ainda conforme a secretaria, as aulas retornam no dia 02/08.

Já nesta quarta-feira (14), segunda a prefeitura de Varginha a Escola Estadual Aracy Miranda foi liberada pela Vigilância Sanitária para retorno das aulas presenciais, após cumprir todos os protocolos sanitários do município.