Vérdi e Ciacci visitam prédio da escola Catanduvas após reforma

Agora municipal, escola, que durante muito tempo foi da rede particular, irá abrigar 800 alunos da rede municipal de ensino.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e o vice Leonardo Ciacci estiveram, nesta sexta-feira (28), no prédio da escola Catanduvas para acompanhar as reformas no prédio. Vale ressaltar que, após desapropriação, o colégio, que durante muito tempo foi particular, passará abrigar alunos da rede municipal de ensino.

Ao todo, segundo a prefeitura, 800 alunos do Ensino Fundamental I e II irão estudar no local. “Está foi uma das grandes aquisições da nossa administração. Aqui funcionará a Escola Municipal Domingos Ribeiro de Resende, com 800 alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, do primeiro ao nono ano” – disse o prefeito.

Já Leonardo Ciacci elogiou a reforma do prédio. “O prédio ficou lindo, foi todo reformado, com salas amplas e arejadas. Nosso prefeito é um visionário e os investimentos na educação não param” – enfatizou.