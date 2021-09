Vérdi assina contrato com 12 novas empresas e destaca: “É o momento de retomar o crescimento da cidade”

Anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (17), durante inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha. Para o chefe do Executivo, o momento é de focar no desenvolvimento para tirar pessoas do desemprego.

Redação CSul / Foto destaque: Guilherme Campos

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (17), a nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha, instalada em um prédio na sede do Cesul Lab, na Rua José Gonçalves Pereira, 129, na Vila Pinto. A cerimônia aconteceu às 9h, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19. Estiveram presentes empresários, autoridades de Varginha e região, além de representantes das forças de segurança.

Na inauguração, o prefeito de Varginha, Vérdi Melo assinou contratos com 12 novas empresas que, deverão ser instaladas no município, outras cinco estão em expansão em Varginha. Segundo o chefe do Executivo, deverão ser gerados mais de 1.000 postos de trabalho diretos, mais os indiretos, no município, com mais de R$ 300 milhões de investimento a longo prazo e mais de R$ 1,4 bilhão de faturamento em 2022.

“Trata-se de um momento muito importante para Varginha. Mesmo com a pandemia conseguimos equilibrar nossa economia, e agora celebramos a vinda de novos investimentos para a cidade”, enfatizou o prefeito Vérdi Melo. “Essa conquista é fruto do trabalho do nosso secretário Juliano Cornélio e de toda equipe da prefeitura, que não mede esforços no sentido de atrair novos investidores para a cidade. Isso sem contar que Varginha é uma cidade bem estruturada, com grandes atrativos”, completou.

Saiba quais são as novas empresas:

Alcob Company – indústria de cobre

Axxis – empresa de Capacetes e Acessórios para Motociclistas

Carestream – empresa de equipamentos médicos para radiografia e imagens clínicas

Gold DKO – empresa de fabricação de chocolates

Swtec – mercado de segurança eletrônica

Stefenoni Interagrícola – empresa de comercialização de café

Tintas Beira Rio – distribuidora de tintas e produtos de acabamento imobiliário

Thermo-Iso – fabricação de soluções para isolamento térmico e acústico

Minas EPS – comercialização de colchões, blocos e chapas

Universal Franchising Business Network – serviços de consultoria, formatação e gestão para empreendedores (são duas empresas do grupo)

Torrefação Três Amigos – torrefação e moagem de café

Empresas em extensão:

Cooper Standard

Prata Pereira Exportadora de Café

RX Construtora

Sistemas Soluções Ambientais

Porto Seco do Sul de Minas

Vérdi Melo lamentou pela vida das vítimas da covid-19

Durante seu discurso, o prefeito lamentou as vidas perdidas em decorrência do novo coronavírus. “Perdemos 347 vidas preciosas, infelizmente isso ocorreu”. Ainda em sua fala, Vérdi mencionou a importância em focar no desenvolvimento para tirar pessoas do desemprego. “É o momento de retomar o crescimento da cidade, retomar a geração de empregos e renda, até porque quantas e quantas pessoas temos aí desempregadas. Então, nosso objetivo é exatamente esse, focar no desenvolvimento da cidade”.

Em sua fala, o chefe do Executivo também destacou a boa infraestrutura da cidade. “Varginha tem muitos pontos favoráveis para essa atração de empresas. Temos um Aeroporto Regional que recebe aviões de passageiros e de transporte de cargas. Temos um Porto Seco, serviços de toda natureza, escritórios regionais, uma educação de primeiro mundo, que oferece cursos técnico e superior, nossa saúde oferece especialidades médicas, temos três hospitais particulares e um público, uma UPA referência para Minas e para o Brasil, estamos construindo um Hospital da Criança, temos água e esgoto tratado, mão de obra especializada e o mais importante, um povo hospitaleiro”, enfatizou.

Vérdi também reafirmou que a chegada destas empresas é o primeiro passo para que outras possam também vir. Durante seu discurso, o prefeito de Varginha revelou, também, planos para atrair novos investimentos. “Pretendemos ainda este ano, adquirir uma área próximo ao condomínio Walita e lá vamos fazer uma ampliação, para que as outras empresas possam se instalar no município, fazendo com que o desenvolvimento e a economia voltem e a população fique mais feliz”.

O que outras autoridades dizem

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Juliano Cornélio, o objetivo é retomar o crescimento e trabalhar o futuro, se adaptando diariamente às mudanças, mesmo diante de cenários de grandes transformações. “A Sedec se transforma e se adapta diariamente às mudanças, buscando sobretudo a inovação e atração de investimentos”.

Juliano também destacou as ações e os frutos que o município vem colhendo. “Nos primeiros seis meses de governo, podemos destacar ações como o Decreto de Liberdade Econômica, a parceria com o Governo de Estado, com o INDI, também com os empresários locais e entidades empresariais. Estamos começando a colher os frutos, fazendo com que Varginha seja o grande pólo de atração de investimentos com a vinda de novas indústrias e a expansão de outras já instaladas na cidade”, completou.

A presidente da Câmara Municipal, Zilda Silva, destacou a importância da união entre os poderes para o avanço, além de ressaltar os investimentos realizados em diversos setores do município. “Varginha tem superado e surpreendido em seu desenvolvimento; muitas obras estão sendo realizadas, tivemos investimentos em todos os setores, mas sabemos que a geração de renda e empregos do município é um fator ponderante”, disse.

Zilda também reafirmou a importância da geração de novas oportunidades de trabalho. “Quando se investe na geração de empregos, pode ter certeza que também está investindo no maior bem que é a dignidade”.

*Com informações Varginha Online