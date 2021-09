Rodrigo Pacheco assegura recursos para a reforma de Cine Teatro de Areado

O Ministério do Turismo depositou R$ 54 mil, de um montante de R$ 300 mil, para o início das obras do espaço. O restante será liberado posteriormente pela pasta.

A prefeitura de Areado, no Sul de Minas Gerais, recebeu, nesta quarta-feira (15), a primeira parcela de emenda parlamentar individual do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (Democratas-MG), para a reforma do Cine Teatro Areadense. O Ministério do Turismo depositou R$ 54 mil, de um montante de R$ 300 mil, para o início das obras do espaço. O restante será liberado posteriormente pela pasta.

A indicação de recursos para a reforma do teatro foi feita por Pacheco ao Orçamento Geral da União do ano de 2018, quando exercia mandato de deputado federal. Para o presidente do Senado, a emenda vai possibilitar a retomada dos eventos públicos e a valorização da cultura local. Ainda segundo o senador, o setor cultural serve como promoção da cidadania e no incremento da qualidade de vida da comunidade.

“Quero destacar a importância da promoção da cultura, principalmente em municípios menores. A conclusão desta obra vai permitir, em um momento pós-pandemia, a realização de mais eventos para incentivar o desenvolvimento cultural de Areado. Apesar de a prioridade no Congresso continuar sendo a busca de medidas para o enfrentamento à Covid-19, estamos trabalhando para obter recursos para outras áreas dos municípios mineiros”, afirmou Rodrigo Pacheco.

Fonte: Ascom Presidência do Senado/Foto: Pedro Gontijo/Divulgação/Senado Federal