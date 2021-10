Varginha sedia reunião do IBGE para o Censo 2022

Encontro teve como objetivo tornar a pesquisa transparente e obter o engajamento da prefeitura, principalmente quanto às orientações junto à população.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha sediou a 1ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022. O encontro, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), teve como objetivo, segundo a administração municipal, tornar a pesquisa transparente e obter o engajamento da prefeitura, principalmente quanto às orientações junto à população. A previsão, de acordo com os representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que o Censo de 2022 ocorra nos meses de junho, julho e agosto. O último foi em 2010.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, ressaltou a importância dos dados principalmente para as políticas públicas. Ainda conforme a prefeitura, o município terá uma sede, que funcionará na Rua João Manoel Azze, 64 e abrigará um subárea e três postos de coleta.

O secretário de Planejamento, Ronaldo Lima destacou que é de suma importância o levantamento de dados para que o município possa nortear, com maior exatidão, várias tomadas de decisão em prol da população. Varginha terá cerca de 300 setores censitários. Para fazer a pesquisa, serão necessários 116 recenseadores.

“Todos estarão identificados com crachá contendo informações que poderão ser conferidas no 0800-721-8181 ou no site censo2022.ibge.gov.br” -explicou o coordenador censitário Samuel Nogueira.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci, que também participou da reunião, enfatizou que o censo é aguardado com ansiedade devido aos números atuais que apresentará e ajudará a administração municipal elaborar políticas mais justas.

O secretário da Habitação e Desenvolvimento Social, José Manoel Ferreira, exemplificou que o censo poderá ajudar na tomada de decisão como qual região carece de uma nova unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).