Homem é esfaqueado por companheira em Varginha

À polícia, o homem disse que sua namorada desferiu uma facada na parte de trás de seu pescoço. O ataque, segundo ele, aconteceu após uma briga do casal.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem de 41 anos foi esfaqueado na noite desta terça-feira (26), em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita do ataque é atual companheira do rapaz. O crime aconteceu após uma briga do casal.

Segundo a PM, os militares foram acionados por volta das 20h50, porém ao chegarem no local, a vítima já havia sido levada ao Pronto-Socorro da cidade. À polícia, o homem disse que sua namorada desferiu uma facada na parte de trás de seu pescoço. O ataque, segundo ele, aconteceu após uma briga do casal.

O estado de saúde do rapaz não foi divulgado. A Polícia Militar informou que segue nas buscas da mulher.